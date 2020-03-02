Правящая партия Таджикистана победила на парламентских выборах с 50,4%

ДУШАНБЕ, 2 марта. /ТАСС/. Правящая Народно-демократическая партия Таджикистана победила на парламентских выборах, набрав 50,4% голосов. Эти данные по итогам голосования назвал на брифинге председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана Бахтиер Худоерзода.

"Народно-демократическая партия Таджикистана на парламентских выборах набрала 50,4% голосов", - сообщил Худоерзода. Как подчеркнул глава ЦИК, правящая партия, таким образом, получила 12 мандатов в законодательном органе.

Явка на выборах в нижнюю палату парламента Таджикистана составила 86,4%. "По данным, представленным в Центризбирком Таджикистана, явка на парламентских выборах в Таджикистане составила 86,4%", - сообщил Худоерзода.

По данным ЦИК, по партийным спискам в парламент республики также прошли Партия экономических реформ (16,61% голосов) и Аграрная партия (16,5% голосов), получившие по четыре мандата. Также пятипроцентный барьер преодолели Социалистическая и Демократическая партии, получив по одному мандату. По словам Худоерзоды, в парламент прошли шесть партий. Как сообщили ТАСС в Коммунистической партии Таджикистана, они прошли в парламент по одномандатным округам.

1 марта в Таджикистане прошли выборы в нижнюю палату парламента. В выборах участвовали семь политических сил: правящая Народно-демократическая партия Таджикистана, Аграрная партия, Партия экономических реформ, Демократическая партия, Социал-демократическая, Социалистическая и Коммунистическая партии. На выборах избирались 63 депутата, из которых 41 - от одномандатных избирательных округов, 22 депутата - по общереспубликанскому округу.