20 вопросов президенту: Путин об армии и гонке вооружений
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Правящая партия Таджикистана победила на парламентских выборах с 50,4%

Народно-демократическая партия получила 12 мандатов

ДУШАНБЕ, 2 марта. /ТАСС/. Правящая Народно-демократическая партия Таджикистана победила на парламентских выборах, набрав 50,4% голосов. Эти данные по итогам голосования назвал на брифинге председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана Бахтиер Худоерзода.

"Народно-демократическая партия Таджикистана на парламентских выборах набрала 50,4% голосов", - сообщил Худоерзода. Как подчеркнул глава ЦИК, правящая партия, таким образом, получила 12 мандатов в законодательном органе.

Явка на выборах в нижнюю палату парламента Таджикистана составила 86,4%. "По данным, представленным в Центризбирком Таджикистана, явка на парламентских выборах в Таджикистане составила 86,4%", - сообщил Худоерзода.

По данным ЦИК, по партийным спискам в парламент республики также прошли Партия экономических реформ (16,61% голосов) и Аграрная партия (16,5% голосов), получившие по четыре мандата. Также пятипроцентный барьер преодолели Социалистическая и Демократическая партии, получив по одному мандату. По словам Худоерзоды, в парламент прошли шесть партий. Как сообщили ТАСС в Коммунистической партии Таджикистана, они прошли в парламент по одномандатным округам.

1 марта в Таджикистане прошли выборы в нижнюю палату парламента. В выборах участвовали семь политических сил: правящая Народно-демократическая партия Таджикистана, Аграрная партия, Партия экономических реформ, Демократическая партия, Социал-демократическая, Социалистическая и Коммунистическая партии. На выборах избирались 63 депутата, из которых 41 - от одномандатных избирательных округов, 22 депутата - по общереспубликанскому округу.

Теги
Таджикистан
Реклама на ТАСС
Сирийско-турецкий конфликт
Эрдоган заявил, что Россия и Иран не являются для Турции целями в Сирии
Президент Турции указал, что его армия уничтожает только элементы "режима Башара Асада"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС