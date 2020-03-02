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Распространение коронавируса нового типа

КСИР размещает войска в провинциях Ирана, затронутых коронавирусом

В эти районы также направили военных специалистов-вирусологов и микробиологов

ТЕГЕРАН, 2 марта. /ТАСС/. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) размещает войсковые подразделения в провинциях страны, где зафиксированы заболевания, вызванные коронавирусом. Об этом заявил в понедельник командующий сухопутными силами КСИР бригадный генерал Мохаммад Пакпур.

"В последние дни был издан приказ о размещении военных подразделений в районах, где распространен коронавирус, после чего упомяните силы были направлены в эти регионы", - цитирует его агентство Tasnim. Генерал уточнил, что "в эти районы также отправлены военные специалисты-вирусологи и микробиологи".

По его словам, "с 26 февраля военные части находятся в Куме, где занимаются дезинфекцией районов города". "Специальные бригады ВС КСИР также осуществляют дезинфекцию городской среды в провинциях Гилян, Керманшах, Кум и Тегеран", - сказал Пакпур. Кроме того, он сообщил о создании "биологического штаба" в составе ВС для борьбы с коронавирусом.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. По официальной информации, число случаев заражения в Иране составляет 978, при этом зафиксировано по меньшей мере 54 летальных исхода.

Теги
ИранРаспространение коронавируса нового типа
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