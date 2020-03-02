20 вопросов президенту: Путин об армии и гонке вооружений
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Сирийско-турецкий конфликт
Обновлено 

Эрдоган заявил, что Россия и Иран не являются для Турции целями в Сирии

Президент Турции указал, что его армия уничтожает только элементы "режима Башара Асада"

ТАСС, 2 марта. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ни Россия, ни Иран не являются целями для армии его страны в Сирии.

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"В Сирии Турция напрямую не целится ни в Россию, ни в Иран. Мы уничтожаем только элементы режима (так Анкара называет официальный Дамаск - прим. ТАСС)", - указал в понедельник во время выступления в Анкаре Эрдоган, чье выступление транслирует телеканал NTV. При этом турецкий лидер отметил, что "ждет [от других государств] проявления уважения" к такой позиции Анкары, а участие в боевых действиях в Сирии "не является личным выбором [руководства], а волей всего народа".

"Я вновь обращаюсь к России и Ирану. Турция не имеет проблем с этими странами в Сирии. У нас нет ни видов на территорию Сирии, ни стремлений там закрепиться", - добавил он.

Комментируя начавшуюся 27 февраля в Идлибе операцию ВС Турции "Весенний щит", Эрдоган заявил, что армия сирийского президента Башара Асада понесет еще больше потерь. "После гибели 34 наших солдат в Идлибе мы начали операцию. Мы не оставим без ответа каждую пролитую там каплю крови наших мучеников. Мы уже нанесли крупнейший в истории урон режиму, и эти потери для него - только начало", - указал Эрдоган.

Теги
ИранСирияТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипСирийско-турецкий конфликт
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