Комиссия ООН призвала расследовать гибель мирных жителей во время боев в Сирии

ЖЕНЕВА, 2 марта. /ТАСС/. Независимая комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии призвала мировое сообщество и стороны конфликта расследовать инциденты, приведшие во время боевых действий к гибели мирного населения и разрушению гражданских объектов. Об этом говорится в очередном докладе комиссии, опубликованном в понедельник в Женеве.

Документ, насчитывающий 23 страницы, охватывает период с июля 2019 года по январь 2020. Он основан на 233 интервью, которые проводились в соседних с Сирией странах и в Женеве, а также на фото- и видеоматериалах, информации правительства страны и ООН. По мнению экспертов, "все воюющие стороны продолжают игнорировать или отказывать уязвимому населению в защите, включая гарантии беспрепятственной гуманитарной помощи". В результате атак противоборствующих сил были убиты и ранены "десятки женщин, мужчин и детей". В провинции Идлиб с мая по январь число внутренне перемещенных лиц достигло 700 тысяч.

В докладе, в частности, приведены сведения о предпринятых 22 июля и 16 августа воздушных атаках, приведших к жертвам среди гражданского населения. Как утверждается, "у Комиссии есть основания считать, что российский самолет участвовал в каждом из этих инцидентов". В свою очередь, проправительственным силам эксперты вменили в вину авиаудары по роддому и госпиталю 4-6 ноября, что, по их словам, представляет собой "военное преступление".

Отмечается также, что население в Идлибе страдает от действий боевиков террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (одно из названий запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра"). Согласно докладу, эта и другие группировки повинны в гибели и ранении десятков гражданских лиц. Получены свидетельства продолжающегося рекрутирования боевиками "Хайят Тахрир аш-Шам" детей для участия в боевых действиях.

Комиссия рекомендовала мировому сообществу и государствам при проведении операций в Сирии принимать меры предосторожности, чтобы "минимизировать ущерб, наносимый гражданскому населению". Кроме того, предложено провести "независимое, беспристрастное и вызывающее доверие расследование инцидентов", к которым причастны вооруженные силы той или иной страны, и привлечь виновных к ответственности. Призыв о проведении расследований и наказании виновных обращен также к проправительственным войскам и негосударственным формированиям.