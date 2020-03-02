Тимошенко призвала к изменению политического курса Украины

КИЕВ, 2 марта. /ТАСС/. Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала изменить политический курс Украины, а не заниматься формальными перестановками в составе правительства.

"Если говорить об изменениях в правительстве, то будет ли это реальным изменением политического курса, которым сейчас ведут страну? Я говорю вам: нет. Перестановка фамилий, столов, стульев в исполнительной службе ни к чему не приведет, если президент определил курс на продажу земли, на продажу стратегической собственности, на уничтожение отечественной науки, экономики и среднего класса в стране", - сказала она в понедельник на брифинге после заседания согласительного совета Верховной рады.

Тимошенко заявила, что существующий политический курс необходимо менять, иначе страна будет все с большей скоростью "лететь в пропасть".

Политик также раскритиковала власть на невыполнение государственного бюджета. "В стране наступил полный коллапс. За два месяца, за январь-февраль, бюджет не выполнен на 22,5%. Такого за все годы независимости не было. Это значит, что недофинансирована охрана здоровья, образование, соцвыплаты, пенсии", - сказала он. "Если мы еще один-два месяца будем наблюдать такое выполнение бюджета, то считайте, что у нас экономики не существует", - предостерегла Тимошенко.

Последние несколько дней в украинских СМИ публикуются сообщения о готовящейся смене главы правительства и его состава. Сам премьер-министр Украины Алексей Гончарук отказался комментировать слухи о возможной отставке.

В то же время в президентской фракции "Слуга народа" уже заявили, что изменения в правительстве назрели. В понедельник на заседании согласительного совета Рады заместитель главы фракции Александр Корниенко выразил недовольство результатами работы всего кабинета министров во главе с Алексеем Гончаруком. Он возмутился тем, что "курс, избранный 73% населения и подтвержденный на парламентских выборах, люди не ощущают в карманах, в платежках, а также в системных реформах". В этих условиях президент Украины Владимир Зеленский инициировал внеочередное заседание Верховной рады 4 марта. Ожидается, что на нем, кроме прочего, будет рассматриваться вопрос о кадровых изменениях в правительстве.