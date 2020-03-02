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Спикер финского парламента обсудил с Матвиенко и Володиным вопросы сотрудничества

Участники встречи обсудили, в частности, двустороннее парламентское сотрудничество и вопросы Арктического региона

ХЕЛЬСИНКИ, 2 марта. /ТАСС/. Спикер парламента Финляндии Матти Ванханен в понедельник на встрече с председателями обеих палат парламента РФ Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным обсудил двустороннее парламентское сотрудничество, внесение изменений в Конституцию РФ и вопросы Арктического региона. Об этом сообщила пресс-служба финского парламента.

"Хотя кризисы в нашем ближайшем окружении оказали влияние на отношения Финляндии и РФ, а также ЕС и РФ, я считаю, что общение с соседом нужно продолжать. Особенно важны межпарламентские отношения. На сегодняшних встречах мы в дополнение к парламентским связям обсудили готовящуюся в РФ конституционную реформу, вопросы Арктического региона, окружающей среды и торговлю между нашими странами", - сказал после встреч Ванханен.

По его словам, он "хотел получить больше информации" о том, как внесение изменений в Конституцию РФ "повлияет на положение Совета Федерации". Кроме того, Ванханен подчеркнул, что "у России сейчас важная роль как председателя Арктического совета". "В Арктике климат теплеет быстрее, чем в остальном мире, поэтому особо важно сотрудничество в климатических вопросах и вопросах снижения выбросов черного углерода и метана", - указал он.

В понедельник спикер финского парламента также примет участие в семинаре по случаю 150-летия экс-президента Финляндии Юхо Кусти Паасикиви. Семинар организуют посольство Финляндии в России и общество Паасикиви, председателем которого является Ванханен. Юбилейную дату отмечают проведением лекций и семинаров в Финляндии и за рубежом. Паасикиви был послом Финляндии в СССР в 1940-1941 годах, занимал пост президента в 1946-1956 годах, уделял внимание нормализации отношений с СССР после войны.

Вместе с Ванханеном в Москву приехали глава группы дружбы с Россией в парламенте Финляндии Юкка Корпа и председатель сообщества молодых депутатов парламента Эвелиина Хейнялуома.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичМатвиенко, Валентина ИвановнаФинляндияРоссия
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