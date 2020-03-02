ЕС предоставит всю необходимую помощь Греции для борьбы с миграционным кризисом

БРЮССЕЛЬ, 2 марта. /ТАСС/. Евросоюз предоставит Болгарии и Греции всю необходимую помощь для борьбы с миграционным кризисом на границе с Турцией, поскольку считает это общеевропейской проблемой. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в понедельник в Брюсселе.

"Наш приоритет - предоставить Болгарии и Греции всю необходимую помощь для ответа на ситуацию на месте, поскольку миграционные вызовы, с которыми Греция сталкивается сейчас, - это дело всего Евросоюза", - заявила она.

Главы Еврокомиссии, Европейского совета и Европарламента отправятся во вторник на границу Греции и Турции для оценки ситуации с притоком мигрантов из Турции, заявила Урсула фон дер Ляйен.

"Завтра я поеду туда вместе с [председателем Евросовета] Шарлем Мишелем и [главой Европарламента] Давидом Сассоли, все представители институтов ЕС поедут в Грецию для встречи с премьер-министром. После консультаций с ним мы посетим пограничный район, чтобы оценить на месте, как мы можем расширить нашу помощь Греции", - заявила она и подчеркнула, что это "общеевропейская проблема".

Действия Анкары, которая отправляет мигрантов к границе с Евросоюзом, не могут быть решением проблемы беженцев, заявила Урсула фон дер Ляйен. "Мы понимаем, что Турция находится в тяжелой ситуации в том, что касается мигрантов и беженцев, но то, что мы видим сейчас, не может быть ответом или решением [этой проблемы]", - заявила она и напомнила, что у Анкары и Брюсселя "есть действующее соглашение", которое должно быть основой для диалога. В 2016 году Турция обязалась закрыть свои границы с ЕС для беженцев в обмен на 6 млрд евро от ЕС.