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Демонстранты в Кишиневе помешали работе русскоговорящего журналиста

Участники пикета вырвали из рук корреспондента молдавского издания телефон, несмотря на то, что он заговорил с ними на молдавском и английском языках

КИШИНЕВ, 2 марта. /ТАСС/. Участники антиправительственной демонстрации у правительства Молдавии помешали работе корреспондента кишиневского издания "Newsmaker" Николая Пахольницкого, поскольку тот задавал им вопросы на русском языке.

Как отмечают ведущие трансляцию акции местные порталы, у журналиста вырывали телефон, несмотря на то, что он заговорил с ними и на молдавском, а потом и английском языке. Протестующие, среди которых сторонники ликвидации Молдавии и объединения с Румынией, заявили ему, что "молдавского языка нет, а есть только румынский".

Участники акции требуют встречи с премьером Ионом Кику в присутствии представителей "свободной прессы", которые, по их словам, поддерживают их.

Несколько сотен демонстрантов пикетируют с утра здание правительства с требованием отставки кабинета Кику, акция приурочена к отмечаемому 2 марта началу приднестровского вооруженного конфликта. Они скандируют "Мы не уступим", "Долой правительство", "Долой президента Додона".

Усиленные наряды полиции, оцепившие здание, впустили в него представителей протестующих, но остальные манифестанты также захотели прорваться внутрь. Затем они блокировали движение по центральной магистрали столицы. В ходе стычки с правоохранителями они разбили стеклянную дверь в здание кабинета министров.

Теги
Молдавия
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