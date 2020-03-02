СМИ: Макрон отменил запланированные поездки по стране на фоне распространения коронавируса

ПАРИЖ, 2 марта. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон отменил поездки на юг страны и по столичному региону на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщает в понедельник телеканал BFM со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

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За полчаса до этого сообщения Елисейский дворец распространил среди журналистов график работы главы государства на предстоящую неделю, в котором на среду была запланирована поездка в департамент Жер на юге Франции. Там у него были запланированы встречи, посвященные защите культурного наследия и борьбе с "исламским сепаратизмом" внутри страны.

Позже администрация французского лидера разослала уточненную повестку, в которой поездка в Жер уже отсутствовала. Кроме того, из расписания президента пропал ужин с Советом представителей еврейских институтов Франции, который должен был состояться в Лувре.

Как уточняет источник телеканала, Макрон планирует сконцентрировать усилия на борьбе с коронавирусом.

По последним данным, число случаев инфицирования коронавирусом во Франции достигло 130, двое умерли.