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Талибы не примут участия в межафганских переговорах до освобождения своих пленных

Власти Афганистана должны освободить 5000 членов движения, заявил официальный представитель талибов Забихулла Муджахид

ТАСС, 2 марта. Представители радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) не будут участвовать в межафганских переговорах, пока власти Афганистана не освободят 5000 членов их движения. Об этом заявил в понедельник агентству Reuters официальный представитель талибов Забихулла Муджахид.

"Если 5000 талибов не будут отпущены на свободу, межафганские переговоры не состоятся", - приводит Reuters его слова.

Как говорится в тексте соглашения между США и талибами, подписанного в столице Катара Дохе 29 февраля, "к 10 марта 2020 года" будут освобождены "до 5 тыс. заключенных" из числа тех, кто выступал на стороне "Талибана". Движение также освободит около 1 тыс. человек, которых оно сейчас удерживает.

Между тем в воскресенье, как информировало Agence France-Presse, президент Афганистана Ашраф Гани заявил на пресс-конференции, что освобождение пленных талибов не может быть условием проведения межафганских переговоров.

Теги
АфганистанСШАГани, Ашраф
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