Еврокомиссия подтвердила рекомендацию принять в ЕС Албанию и Северную Македонию

БРЮССЕЛЬ, 2 марта. /ТАСС/. Еврокомиссия опубликовала в понедельник дополненный доклад по Албании и Северной Македонии, подтвердив свою рекомендацию о начале переговоров с этими странами об их вступлении в Евросоюз. Соответствующее заявление сделала в понедельник официальный представитель Еврокомиссии Ана Пизоньеро.