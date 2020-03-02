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Еврокомиссия подтвердила рекомендацию принять в ЕС Албанию и Северную Македонию

В ЕК отметили, что страны достигают уверенного прогресса по проведению реформ
Здание Еврокомиссии areporter/Shutterstock/FOTODOM
Описание
Здание Еврокомиссии
© areporter/Shutterstock/FOTODOM

БРЮССЕЛЬ, 2 марта. /ТАСС/. Еврокомиссия опубликовала в понедельник дополненный доклад по Албании и Северной Македонии, подтвердив свою рекомендацию о начале переговоров с этими странами об их вступлении в Евросоюз. Соответствующее заявление сделала в понедельник официальный представитель Еврокомиссии Ана Пизоньеро.

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"Еврокомиссия опубликовала обновленный отчет по Албании и Северной Македонии, в котором говорится, что обе страны достигают уверенного прогресса по проведению реформ. Еврокомиссия подтвердила рекомендацию о начале переговоров о вступлении по итогам доклада", - заявила она.

Теги
АлбанияСеверная Македония
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