Комитет Рады проигнорировал выводы Венецианской комиссии по языковому закону

КИЕВ, 2 марта. /ТАСС/. Комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики отказался рассматривать выводы Венецианской комиссии по языковому закону, который нацелен на сплошную украинизацию. Об этом сообщил в понедельник депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин.

"Депутаты отказались рассматривать разгромное для украинской власти заключение Венецианской комиссии по языковому закону, назвав его "необязательными для исполнения рекомендациями", содержащими "возмутительные" выводы", написал он в Telegram-канале.

Этим решением, по словам парламентария, комитет "в очередной раз показал свою человеконенавистническую сущность". "Слуги народа" вновь проголосовали за разжигание вражды и межнациональной розни, за дискриминацию 15 миллионов русскоязычных украинцев, считающих родным языком русский", - добавил Кузьмин.

Комитет должен был принять решение в связи с выводом Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) от 6-7 декабря 2019 года о законе Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Европейские эксперты посоветовали Украине пересмотреть закон о государственном языке и подчеркнули, что русский язык подлежит защите как один из региональных языков или языков меньшинств.

Язык и образование

В сентябре 2017 года парламент Украины принял новую редакцию закона "Об образовании". Документ содержит статью, которая предусматривает поэтапное запрещение использования в образовательной системе русского языка и языков других национальных групп Украины. После принятия закона некоторые страны выразили обеспокоенность о будущем национальных меньшинств на Украине, а Венецианская комиссия рекомендовала Киеву принять меры по недопущению дискриминации языков национальных меньшинств.

Тем не менее в октябре 2019 года министр образования и науки Украины Новосад подтвердила, что русскоязычные школы на Украине "с сентября 2020 года переходят на украинский язык обучения". На это заявление отреагировал МИД РФ, который, в частности, отметил, что власти Украины продолжают взятый ранее курс на тотальную украинизацию страны. "Вынуждены с сожалением констатировать, что официальный Киев продолжает взятый предыдущей властью курс на тотальную и насильственную украинизацию страны. Более того, русский язык по-прежнему подвергается двойной дискриминации, поскольку для школ с обучением на языках нацменьшинств, которые относятся к языкам Европейского союза, переход на украинский язык откладывается до 2023 года", - заявило дипведомство.

Закон о госязыке

На сплошную украинизацию нацелен и закон о госязыке, который был подписан бывшим президентом Петром Порошенко за пять дней до истечения полномочий и вступил в силу в июле 2019 года. Закон обязывает использовать украинский язык во всех сферах государственной и общественной жизни, кроме частного общения. В соответствии с законом попытки введения в стране официального многоязычия признаются "действиями, направленными на насильственное изменение или свержение конституционного строя". Одновременно вводится понятие "публичное унижение украинского языка" и предполагается введение штрафов за нарушение закона.