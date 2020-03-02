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Украина запустила государственный телеканал "Дом" для Донбасса

Телеканал работает в тестовом режиме

КИЕВ, 2 марта. /ТАСС/. Украина запустила в тестовом режиме новый государственный телеканал "Дом" для вещания на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Об этом сообщила в понедельник на презентации концепции нового информационного ресурса и.о. генерального директора телеканала UATV, на базе которого будет вещать новый канал, Юлия Островская.

"С 1 марта в тестовом режиме уже вещает телеканал "Дом". Главная цель нашего канала - это возвращение политической, культурной и общественной жизни Украины в повестку дня наших граждан, которые живут на неподконтрольных территориях ", - сказала она.

Идея русскоязычного госканала с вещанием на неподконтрольные территории принадлежит отвечающему за коммуникации заместителю главы офиса президента Украины Кириллу Тимошенко. Он задумал это СМИ как элемент проукраинской пропаганды в Донбассе, что, как рассчитывают в президентском офисе, должно способствовать "информационной реинтеграции" региона.

Новый ресурс, как планируется, будет объединять украиноязычные и русскоязычные развлекательные программы, сериалы и кинофильмы.

"Мы договорились, что на канале будет идти самый премиальный контент во всей стране", - пообещал Тимошенко, уточнив, что канал "в ближайшие дни начнет производство новостей".

Ранее министр культуры Владимир Бородянский заявлял, что бюджет канала будет превышать 400 млн гривен (около $16 млн).

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