МВД Турции сообщило, что более 110 тыс. беженцев прорвались в Грецию

ТАСС, 2 марта. Более 110 тыс. сирийских беженцев прорвались на территорию Греции после того, как 28 февраля Турция открыла для них границу. Об этом в понедельник заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

"По состоянию на 13:50 по местному времени (соответствует московскому - прим. ТАСС) число беженцев, покинувших нашу страну через провинцию Эдирне (граничит с Грецией - прим. ТАСС), достигло 117 тыс. 677 человек", - написал министр в Twitter. Они попадают в Грецию, переправляясь через реку Мерич, либо по суше, проделывая бреши в пограничной изгороди, сообщает газета Sabah.

В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган сказал: "В Европу направились сотни тысяч беженцев. В скором времени их число достигнет миллионов".

В Анкаре приняли решение не останавливать беженцев, которые стремятся попасть в Европу по морю или суше. Сотрудникам турецкой полиции, береговой охраны и пограничных пунктов пропуска дано указание не препятствовать проходу мигрантов в случае возникновения потока беженцев из Сирии. Такое решение было принято после инцидента с гибелью в ночь с четверга на пятницу 36 турецких военнослужащих в сирийской провинции Идлиб. В ответ Греция перебросила более тысячи военных и полицейских, а также бронетехнику к границе с Турцией для недопущения перехода беженцев.

В связи с решением Анкары лидеры ЕС подчеркнули, что соглашение между Турецкой Республикой и Евросоюзом, достигнутое в марте 2016 года, должно соблюдаться. Председатель Европейского совета Шарль Мишель выразил полную поддержку усилиям Греции по охране границы ЕС от проникновения мигрантов из Турции. Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, она и главы Европейского совета и Европарламента отправятся во вторник на границу Греции и Турции для оценки ситуации с притоком мигрантов, также ЕС предоставит Греции всю необходимую помощь для борьбы с миграционным кризисом.

Ситуация вокруг провинции Идлиб резко обострилась 27 февраля, когда, по данным Минобороны РФ, боевики предприняли попытку масштабного наступления. Сирийские военные нанесли по ним удар, в результате которого, как утверждают в Анкаре, погибли 36 турецких военнослужащих. После этого ВС Турции нанесли удары по сирийским позициям, уточнив позднее, что поражено более 200 целей.