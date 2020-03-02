Меркель сочла неприемлемым, что Эрдоган давит на ЕС посредством беженцев

БЕРЛИН, 2 марта. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану не следует оказывать давление на Европейский союз, разыгрывая миграционную карту. Об этом она заявила в понедельник в Берлине, сообщило агентство DPA.

По ее словам, турецкий лидер "в настоящее время не ощущает достаточной поддержки". Однако даже с учетом этого "абсолютно неприемлемо решать это за счет беженцев", добавила она. "Беженцы оказались в ситуации, при которой вынуждены идти в направлении границы, и оказались в тупике", - цитирует Меркель агентство.

Как заявил в воскресенье министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, за последние дни свыше 100 тыс. беженцев пересекли границу с ЕС. Ранее агентство Reuters сообщило, что в Анкаре приняли решение не останавливать сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу по морю или суше. Сотрудникам турецкой полиции, береговой охраны и пограничных пунктов пропуска дано указание не препятствовать проходу мигрантов в случае возникновения потока мигрантов из Сирии. Такое решение было принято после инцидента с гибелью в ночь с четверга на пятницу 36 турецких военнослужащих в провинции Идлиб.