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Reuters: Совет ЕС проведет 4 марта экстренное заседание по ситуации с мигрантами

Министры внутренних дел 27 стран - членов Евросоюза рассмотрят возможности оказания помощи Греции и Болгарии в патрулировании внешней границы ЕС

БРЮССЕЛЬ, 2 марта. /ТАСС/. Министры внутренних дел 27 стран - членов Евросоюза проведут 4 марта в Брюсселе экстренное заседание в связи с притоком мигрантов из Турции. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на европейские источники.

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Как ожидается, министры обсудят решение Анкары не останавливать сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу по морю или суше. В частности, по словам источников, они рассмотрят возможности оказания помощи Греции и Болгарии в патрулировании внешней границы ЕС.

Как сообщило 28 февраля агентство Reuters со ссылкой на турецкого чиновника, в Анкаре приняли решение не останавливать сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу по морю или суше. Сотрудникам турецкой полиции, береговой охраны и погранпереходов дано указание бездействовать в случае возникновения потока беженцев из Сирии. Такое решение было принято после инцидента с гибелью в ночь с четверга на пятницу 36 турецких солдат в провинции Идлиб.

Таким образом Анкара пытается надавить на европейские государства, чтобы добиться от них политической и дипломатической поддержки и усиления давления на Сирию с целью прекращения операции по освобождению Идлиба от поддерживаемых Турцией вооруженных формирований.

Теги
БельгияСирияТурция
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