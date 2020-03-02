20 вопросов президенту: Путин об армии и гонке вооружений
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Вывод войск США из Афганистана начнется в ближайшие 10 дней

Вашингтон продолжит проводить операции против группировки "Исламское государство" в Афганистане, отметил глава Пентагона Марк Эспер

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Глава Пентагона Марк Эспер сообщил в понедельник на пресс-конференции, что вывод американских военнослужащих из Афганистана, согласно соглашению с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), начнется в ближайшие 10 дней. Тем самым Эспер, по сути, опроверг высказывания президента США Дональда Трампа, заявившего 29 февраля, что войска начнут покидать эту страну в этот же день.

"Соглашением предусмотрено, что мы сократим присутствие до 8600 военнослужащих в течение 135 дней. Вывод войск начнется в ближайшие 10 дней, - сказал Эспер на совместном брифинге с председателем Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США, генералом Марком Милли. - Но мои указания военным были в том, чтобы начать движение, продемонстрировать наши усилия".

"Я не знаю, когда точно это начинается, но у генерала Милли есть мое одобрение начать двигаться в этом направлении в течение десяти дней", - отметил он, отвечая на уточняющий вопрос, когда конкретно начнется вывод военнослужащих.

Эспера также просили прокомментировать заявление главы Белого дома о планах личной встречи с лидерами движения "Талибан". "У меня нет данных по этому вопросу. Госдепартамент США будет работать", - сказал он.

Соединенные Штаты продолжат проводить операции против группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Афганистане, заявил Эспер. "Я говорил об этом в Кабуле (в ходе поездки 29 февраля - прим. ТАСС). Мы по-прежнему будем проводить контртеррористические операции против "Исламского государства" и других группировок", - сказал он.

По словам Милли, США "остаются привержены обеспечению своих интересов в области безопасности". "Это решение нынешней администрацией, как и предыдущей. Мы будем использовать все необходимые возможности для защиты США от террористов", - подчеркнул генерал.

В соответствии с подписанным 29 февраля в столице Катара спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом и представителем талибов муллой Абдуллой Гани Барадаром соглашением, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Через 4,5 месяца с момента подписания документа численность контингента США в Афганистане должна быть уменьшена до 8600 человек и пропорционально сокращена численность войск коалиции и союзников. Кроме того, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция выведут войска с пяти военных баз. Затем, при выполнении талибами своих обязательств, США, союзники и коалиция полностью выведут все оставшиеся силы из Афганистана в последующие 9,5 месяца.

Теги
АфганистанСШАТрамп, ДональдЭспер, Марк
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