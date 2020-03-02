CNN: учения США и Израиля Eagle Genesis отменены из-за коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 2 марта. /ТАСС/. США отменили совместные с Израилем военные учения Eagle Genesis в связи с распространением коронавируса нового типа. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN со ссылкой на представителя 173-й воздушно-десантной бригады ВС Соединенных Штатов, дислоцированной в итальянском Виченце.

"Было принято решение отменить эти учения в тесной координации с властями Израиля и ради лишней предосторожности на фоне меняющейся ситуации с COVID-19. Мы ценим военное сотрудничество с Израилем и рассчитываем в будущем продолжить совместную подготовку", - отметил представитель бригады. Он не уточнил сроки и место данных учений, в которых с американской стороны должны были участвовать десантники.

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли на брифинге для журналистов в Пентагоне в понедельник не исключил возможности отмены ряда своих совместных военных учений за рубежом в связи с распространением коронавируса нового типа. Перенесены на более поздний срок командно-штабные учения США и Южной Кореи. Планы крупных учений Defender в Европе и Cobra Gold в Таиланде пока остаются в силе.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены в 72 странах, включая Россию. В Китае, на который, по оценкам ВОЗ, приходится основная масса заболевших, зафиксировано 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 44,4 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс.