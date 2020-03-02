США ограничивают число граждан Китая, которые могут работать на СМИ КНР в стране

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты приняли решение ограничить число китайских граждан, которые могут работать в контролируемых, по версии Вашингтона, властями КНР СМИ на территории Америки. Об этом говорится в распространенном в понедельник письменном заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

"Правительство США сегодня [в понедельник] устанавливает лимит на число сотрудников некоторых контролируемых властями КНР СМИ в США <...> Это [решение] ограничивает число китайских граждан, которым разрешено работать в этих организациях в США на данный момент", - отметил шеф американской дипломатии.

Речь идет, в частности, идет о пяти крупнейших государственных СМИ Китая - агентстве "Синьхуа", телеканале CGTN, Международном радио Китая, газете "Чжунго жибао" и компании Hai Tian Development USA, которая занимается распространением в США газеты "Жэньминь жибао". 18 февраля США уже ужесточали для них правила осуществления деятельности на американской территории. Госсекретарь утверждал, что "эти структуры не являются независимыми новостными организациями". Он привел слова президента США Дональда Трампа, который называл "ничем не обоснованными ограничения Пекина в отношении иностранных журналистов".

Ответные меры

"Решение о введении данного ограничения на сотрудников не основано на каком-либо контенте, произведенном этими структурами, и не накладывает каких-либо ограничений на то, что назначенные структуры могут публиковать в США", - пояснил Помпео.

"Наша цель - обоюдность. Как и в других сферах американо-китайских отношений, мы стремимся создать давно назревшие равные условия. Мы надеемся, что эти действия подтолкнут Пекин к более справедливому и взаимному подходу к американской и другой зарубежной прессе в Китае, - заключил госсекретарь. - Мы настоятельно призываем китайское правительство незамедлительно выполнить свои международные обязательства по уважению свободы самовыражения, в том числе для представителей прессы".

Как сообщили ранее в Госдепартаменте, в отношении пяти китайских СМИ в США "будут действовать меры, аналогичные тем, что Пекин" ввел против американских организаций в Китае. Так, им придется предоставлять списки своих сотрудников властям США, отчитываться о кадровых перестановках, а также регистрировать во внешнеполитическом ведомстве собственность, которой они владеют или берут в аренду.

По данным агентства Bloomberg, ранее власти США рассматривали ряд ответных мер на решение Китая лишить аккредитации трех журналистов газеты The Wall Street Journal в Пекине. Агентство подчеркивает, что на территории США трудятся по меньшей мере 500 представителей СМИ КНР. В то же время в Китае работают 75 американских журналистов.

Ранее правительство Китая приняло решение аннулировать аккредитацию трех корреспондентов The Wall Street Journal в Пекине из-за публикации газетой статьи под заголовком "Китай - настоящий больной Азии". Позднее The Wall Street Journal сообщила, что журналистам предписано покинуть страну в течение пяти дней.