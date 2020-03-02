Демократ Эми Клобушар решила выйти из предвыборной гонки в США и поддержать Байдена

НЬЮ-ЙОРК, 2 марта. /ТАСС/. Сенатор от Миннесоты Эми Клобушар отказалась от дальнейшего участия в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии. Об этом сообщила в понедельник газета The New York Times со ссылкой на источник, близкий к Клобушар.

По данным источника, сенатор приняла решение выйти из гонки и поддержать кампанию бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, который также борется за право баллотироваться в президенты страны от демократов. Политики планируют вместе провести митинг в понедельник в Далласе (штат Техас).

Из борьбы в минувшее воскресенье выбыл и бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж. В гонке продолжают участвовать сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, миллиардер Майкл Блумберг, член Палаты представителей Конгресса Тулси Габбард.

Клобушар показала самый высокий свой результат на первичных выборах (праймериз), состоявшихся в штате Нью-Гэмпшир 11 февраля. Тогда ей удалось набрать больше голосов, чем такие более сильные соперники, как Байден и Уоррен. С учетом итогов праймериз 29 февраля в Южной Каролине Сандерс заручился поддержкой 60 делегатов, Байден получил 54 голоса, Буттеджадж - 26, Уоррен - 8, Клобушар - 7. Для выдвижения кандидатом в президенты от демократов в первом туре голосования на национальном съезде партии 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин) претенденту необходимо заручиться 1991 голосом делегатов.

Как обращает внимание газета, 59-летняя Клобушар явно уступала своим соперникам в умении привлечь достаточные пожертвования на предвыборные цели и в организации политических мероприятий. Штаб сенатора постоянно менял время митингов и встреч с избирателями, уведомляя о переносе времени меньше, чем за 24 часа. Из-за акций протеста Клобушар пришлось отменить митинг в родной Миннесоте в минувшее воскресенье.

Клобушар работала прокурором крупнейшего округа своего штата, выступает за отмену смертной казни. В ноябре 2006 года стала первой женщиной, избранной в Сенат Конгресса США от Миннесоты. Во время предвыборной кампании неоднократно заявляла, что в случае своего избрания президентом США готова незамедлительно начать переговоры о продлении российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.