Экстренное заседание глав МИД ЕС по Сирии пройдет 6 марта

БРЮССЕЛЬ, 2 марта. /ТАСС/. Экстренное заседание министров иностранных дел 27 стран - членов Евросоюза по ситуации в Идлибе пройдет 6 марта в Загребе - столице Хорватии, которая в настоящее время председательствует в Совете ЕС. Об этом сообщил в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Я созвал экстренное заседание Совета ЕС по иностранным делам, чтобы обсудить Сирию и Турцию с министрами иностранных дел. Мы встретимся 6 марта в Загребе после "Гимниха" (неформальная встреча глав МИД - прим. ТАСС)", - сказал он, поблагодарив хорватское председательство за готовность организовать заседание в короткие сроки.

В минувшие выходные Боррель объявил, что Совет ЕС на уровне глав МИД в ближайшие дни проведет экстренное заседание по Идлибу, которое созвано в ответ на запрос Греции. Он подчеркнул, что, по мнению ЕС, кризис в Сирии "не имеет военного решения" и призвал "все стороны, в первую очередь Дамаск, срочно возобновить политический процесс под эгидой ООН". Он также заявил о готовности Евросоюза оказать срочную гуманитарную помощь населению Идлиба, находящегося на неподконтрольной правительству Сирии территории.

Сирия и мигранты

28 февраля агентство Reuters сообщило со ссылкой на турецкого чиновника, что в Анкаре приняли решение не останавливать сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу по морю или суше. Сотрудникам турецкой полиции, береговой охраны и пограничных пунктов пропуска дано указание не препятствовать проходу мигрантов в случае возникновения потока беженцев из Сирии. Такое решение было принято после инцидента с гибелью 36 турецких военнослужащих в сирийской провинции Идлиб.

По последним данным, озвученным в понедельник министром внутренних дел Турции Сулейманом Сойлу, более 110 тыс. мигрантов пересекли границу Турции с Европейским союзом после принятия Анкарой решения об открытии границы для беженцев.

Ситуация вокруг провинции Идлиб резко обострилась 27 февраля, когда, по данным Минобороны РФ, боевики предприняли попытку масштабного наступления. Сирийские военные нанесли по ним удар, в результате которого, как утверждают в Анкаре, погибли 33 турецких военнослужащих. Российское оборонное ведомство сообщило, что попавшие под огонь сирийских военных бойцы ВС Турции были в рядах террористов.