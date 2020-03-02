Нацсовет по вопросам ТВ Украины заявил, что телеканал для Донбасса пока не сможет работать

КИЕВ, 2 марта. /ТАСС/. Телекомпания "Дом", которая создана на Украине для вещания на неподконтрольные Киеву территории Донбасса, пока не сможет вести трансляции, так как не имеет полного комплекта разрешительных документов. Об этом сообщил в понедельник член Национального совета Украины по телерадиовещанию Сергей Костинский.

"Телеканалу все равно нужно обратиться в Нацсовет для получения новых разрешений на временное вещание, благодаря которым он сможет наконец-то начать вещание в направлении временно оккупированных территорий", - написал он в Facebook. Костинский пояснил, что в понедельник регулятор на внеочередном заседании переоформил каналу лицензию лишь на спутниковое вещание, однако он не будет выходить в эфир в таком формате.

По утверждению юристов телеканала, вещание в Донбассе планируется "через кабельные сети", что Костинский назвал "ерундой". Он также заявил, что не голосовал за оформление спутниковой лицензии, поскольку совет получил проект решения за 40 минут до начала заседания.

"Не хочу голосовать за "кота в мешке". Все члены Нацсовета, которые своим решением должны были дать жизнь этому телеканалу, не были заблаговременно ознакомлены с его концепцией, с контентом", - добавил Костинский. Он также выразил сожаление из-за того, что на телеканале информационно-аналитическим передачам отвели лишь час в сутки, а остальное время - для развлекательных.

Ранее прошла презентация телеканала "Дом", который создан на базе телеканала UATV и предназначен для вещания на неподконтрольной территории Донбасса и в Крыму. В этот же день в спешном порядке состоялось экстренное заседание регулятора, на котором было принято решение продлить телеканалу лицензию на спутниковое вещание.

Ранее планировали, что он начнет вещание с 15 февраля, но затем сообщили, что сроки переносятся. В конце февраля было объявлено, что запуск "Дома" вновь отложен из-за отсутствия лицензии.