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Выборы президента США - 2020

В США в супервторник решится судьба трети мандатов делегатов на партийные съезды

Первичные выборы по выдвижению делегатов на национальный съезд Демократической партии США, где назовут имя соперника Дональда Трампа не предстоящих в ноябре президентских выборах, пройдут в 14 штатах

НЬЮ-ЙОРК, 3 марта. /ТАСС/. Первичные выборы по выдвижению делегатов на национальный съезд Демократической партии США, где будет названо имя соперника Дональда Трампа не предстоящих в ноябре выборах, пройдут во вторник в 14 штатах. Этот этап предвыборной гонки назван супервторником, поскольку от итогов голосования в этот день зависит судьба 1345 мандатов - более трети от общего числа на предстоящем 13 - 16 июля в Милуоки (штат Висконсин) съезде демократов, где для победы в первом туре претенденту необходимо заручиться поддержкой 1991 из 3979 делегатов.

Голосование в штатах на восточном побережье США начнется с 06:00 по местному времени (14:00 мск). Избирателям в Алабаме, Арканзасе, Калифорнии, Колорадо, Мэне, Массачусетсе, Миннесоте, Северной Каролине, Оклахоме, Теннесси, Техасе, Юте, Вермонте и Вирджинии предстоит определить свое отношение к претендентам, добивающимся выдвижения на пост кандидата партии на президентских выборах. Это экс-вице-президент США Джозеф Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг и член палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард. Голоса делегатов съезда будут распределены между ними пропорционально числу голосов, поданных в их поддержку на первичных выборах.

Кроме того, во вторник пройдут собрания партийных активистов на Американском Самоа, где выдвинут 6 делегатов на национальный съезд Демократической партии, а в период с 3 по 10 марта будут определены 13 делегатов на съезд от тех членов Демократической партии США, кто проживает за рубежом.

Калифорния, Техас, Северная Каролина и Вирджиния

Крупнейшими призами для претендентов-демократов в супервторник станут четыре штата - Калифорния, направляющая на съезд 416 делегатов, Техас, делегация которого будет насчитывать 228 членов, а также Северная Каролина, направляющая 110 делегатов и Вирджиния с 99 делегатами. Опрос телекомпании CNN, проведенный в канун супервторника, сулит успех сенатору Берни Сандерсу. В Калифорнии, где в рядах активистов Демократической партии много испаноговорящих американцев, его поддерживают 35% потенциальных избирателей-демократов, в то время как сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен - 14%, экс-вице-президента США Джозефа Байдена 13%, а Майкла Блумберга - 12%.

В Техасе позиции Сандерса также сильны: в ходе опроса его поддержали 29%, в то время как Байдена - около 20%, Блумберга - 18% и Уоррен - 15%. В Северной Каролине Сандерс также занимает лидирующие позиции по итогам последнего опроса с 23% поддержки, на втором месте - Блумберг с 19% и на третьем - Байден, которого поддерживают 16% опрошенных. В Вирджинии Сандерс и Блумберг согласно опросу исследовательской службы Университета Монмута выступают на равных: за каждого высказались по 23% опрошенных, а Байден оказался на третьем месте с 18% поддержки. В штате Массачусетс, который направляет на съезд 91 делегата, Сандерс, согласно опросу телекомпании WBUR, также идет вровень с сенатором от этого штата Элизабет Уоррен.

Новый расклад

Накануне супервторника в предвыборной кампании демократов произошли существенные изменения: 38-летний экс-мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж объявил о выходе из борьбы, подчеркнув, что принял "трудное решение" во имя того, чтобы "сохранить единство" в рядах Демократической партии. Как отметила в этой связи газета The New York Times, выход из гонки Буттеджаджа может привести к тому, что позиции экс-вице-президента США Джозефа Байдена резко усилятся.

Более осторожно оценила возможные последствия выхода Буттеджаджа из борьбы телекомпания CNN. "Сейчас самым правильным было бы отказаться от прогнозов", - отметила она. В свою очередь телекомпания NBC указала на, что, что помимо выхода из гонки Пита Буттеджаджа следует учитывать "фактор Блумберга", поскольку экс-мэр Нью-Йорка затратил на свою предвыборную кампанию гигантские средства - более $400 млн. "Против кампании Байдена, получившей новый импульс после успеха на первичных выборах в штате Северная Каролина, сыграют деньги Блумберга", - привела телекомпания мнение политолога Одиссу Димисси, бывшего руководителя предвыборной кампании сенатора от штата Нью-Джерси Кори Букера.

В понедельник телекомпания CNN со ссылкой на неназванного представителя штаба сенатора Эми Клобушар сообщила о ее планах выйти из борьбы и поддержать на выборах экс-вице-президента Джозефа Байдена. Интернет-портал Election Central, размещающий информацию о ходе предвыборной кампании, отметил, что после выхода Буттеджаджа и Клобушар из борьбы "супервторник превращается в схватку трех претендентов - Сандерса, Байдена и Блумберга". "Мы сейчас наблюдаем последнюю попытку руководства Демократической партии и более консервативных претендентов не допустить уверенного продвижения Берни Сандерса к голосованию на съезде, где будет названо имя соперника Трампа", - отметил Election Central.

По итогам собраний партийных активистов в штатах Айова и Невада, а также первичных выборов в штатах Нью-Гэмпшир и Южная Каролина Берни Сандерс уже заручился поддержкой 60 делегатов съезда, Джозеф Байден - 53 голосами, Элизабет Уоррен - 8. У вышедшего из борьбы Пита Буттеджаджа - 25 голосов делегатов и он пока не объявил о том, кого из претендентов он готов поддержать, а у Эми Клобушар - 7 голосов.

Республиканцы

Члены Республиканской партии проведут в супервторник выборы делегатов на свой национальный съезд в тех же штатах, что и демократы, за исключением Вирджинии. По решению руководства парторганизации этого штата, первичные выборы отменены в связи с тем, что у Дональда Трампа нет серьезных соперников и 49 делегатов от этого штата на съезд будут названы на партконференции в июне. Такой же метод выдвижения делегатов избрали республиканцы в штате Аляска: в супервторник они выдвинут на партконференции штата 28 делегатов на съезд. В целом от всех штатов, где голосование пройдет, республиканцы выдвинут на свой съезд 813 делегатов.

По итогам собраний партийных активистов в Айове, Неваде, а также первичных выборов в Нью-Гэмпшире и Южной Каролине Трамп заручился поддержкой 86 делегатов на съезде, а бывший губернатор штата Массачусетс Уильям Флойд Уэлд - одним голосом. Для выдвижения кандидатом от Республиканской партии на съезде, который пройдет с 24 по 27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина), необходимы голоса 1276 из 2441 участника.

Другие партии

Помимо двух основных политических партий в США - республиканцев и демократов, в первый вторник марта делегатов на свои съезды выберут также представители партии "зеленых" (в штатах Калифорния, Массачусетс и Северная Каролина), Либертарианской партии, Американской независимой партии и Калифорнийской партии мира и свободы. Они проведут свои съезды летом нынешнего года.

59-е выборы президента США состоятся 3 ноября.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдБлумберг, МайклВыборы президента США - 2020
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