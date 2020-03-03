В Пентагоне заявили, что США отстают от России и Китая в разработке гиперзвукового оружия

НЬЮ-ЙОРК, 3 марта. /ТАСС/. Россия и Китай опередили США в разработке гиперзвукового оружия, и Соединенные Штаты сейчас сосредоточили усилия на разработке гиперзвуковой крылатой ракеты воздушного базирования. Об этом сообщили в понедельник на брифинге в Пентагоне руководитель исследовательских и инженерных программ Министерства обороны США Марк Льюис и его заместитель по гиперзвуковым системам Майкл Уайт. Трансляция брифинга велась на сайте Министерства обороны США.

"Раньше мы были лидерами в гиперзвуковых технологиях, но мы приняли решение не переходить к их применению в системах вооружений, - заявил Майкл Уайт. - Русские и китайцы такое решение приняли еще несколько лет назад". "Мы не можем смириться с существованием такой ситуации", - добавил он, подчеркнув, что "противники разрабатывают средства, нацеленные на то, чтобы лишить США преимуществ в космосе, на море и в воздухе".

"Русские начали работать над гиперзвуковыми технологиями одновременно с нами, и они использовали накопленный опыт, - отметил в свою очередь Марк Льюис. - Они использовали разработки, относящиеся к периоду холодной войны. Китай занялся этими проблемами позднее, но они вложили очень крупные средства в разработки".

По словам Уайта, сейчас основной упор в США сделан на разработке гиперзвуковой крылатой ракеты воздушного базирования, поскольку такая ракета пригодна для размещения на различных носителях. "В то же время мы рассматриваем системы, которые имели бы более широкие возможности", - добавил он, высказав предположение, что такие системы появятся в середине нынешнего десятилетия.