СМИ: президент Гаити назначил нового премьер-министра

ГАВАНА, 3 марта. /ТАСС/. Президент Гаити Жовенель Моиз назначил в понедельник исполняющего обязанности министра охраны окружающей среды Жозефа Жута на должность премьер-министра, нынешний и.о. главы кабмина Жан Мишель Лапен ушел в отставку. Об этом в понедельник сообщает новостной портал Haiti Libre.

"После консультаций, которые у меня состоялись с различными секторами политической жизни страны, я назначил господина Жозефа Юта новым премьер-министром. Ему предстоит как можно скорее сформировать правительство консенсуса, способное реагировать на актуальные чрезвычайные ситуации", - приводит портал слова президента карибской страны.

Гаити уже около года живет без утвержденного кабинета министров. В марте прошлого года парламент потребовал отставки председателя правительства Жана-Анри Сеана, а вступление в должность следующего премьера Жана Мишеля Лапена сорвалось из-за потасовки, устроенной представителями оппозиции. В начале сентября после аналогичной акции Палата депутатов (нижняя палата парламента) одобрила кандидатуру Фрица Уильяма Мишеля, назначенного в конце июля президентом Жовенелем Моизом. Заседание Сената 11 сентября прошлого года, на котором должно было пройти голосование по кандидатуре Мишеля, было сорвано из-за погрома, устроенного оппозицией в сессионном зале.

Республика Гаити - беднейшее государство Западного полушария. Ее население составляет около 10,6 млн человек. Массовые акции протеста, участники которых требуют отставки Моиза, начались в стране в феврале 2019 года. Митингующие винят власти в росте инфляции, коррумпированности чиновников и общем ухудшении экономической ситуации.