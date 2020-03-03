ТАСС, 3 марта. По меньшей мере один турецкий военнослужащий погиб в результате обстрела в сирийской провинции Идлиб. С таким утверждением выступило в понедельник Министерство национальной обороны Турции.
В Анкаре заявили, что турецкий солдат погиб в результате обстрела в Идлибе
В Пентагоне заявили, что США отстают от России и Китая в разработке гиперзвукового оружия
Руководитель исследовательских и инженерных программ Министерства обороны США Марк Льюис подчеркнул, что "противники разрабатывают средства, нацеленные на то, чтобы лишить США преимуществ в космосе, на море и в воздухе"
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