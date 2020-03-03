20 вопросов президенту: Путин об армии и гонке вооружений
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Сирийско-турецкий конфликт

В Анкаре заявили, что турецкий солдат погиб в результате обстрела в Идлибе

ТАСС, 3 марта. По меньшей мере один турецкий военнослужащий погиб в результате обстрела в сирийской провинции Идлиб. С таким утверждением выступило в понедельник Министерство национальной обороны Турции.

Теги
СирияТурцияСирийско-турецкий конфликт
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