В Анкаре заявили, что турецкий солдат погиб в результате обстрела в Идлибе

В Пентагоне заявили, что США отстают от России и Китая в разработке гиперзвукового оружия

Руководитель исследовательских и инженерных программ Министерства обороны США Марк Льюис подчеркнул, что "противники разрабатывают средства, нацеленные на то, чтобы лишить США преимуществ в космосе, на море и в воздухе"

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