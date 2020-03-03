В США заявили, что на общественное мнение американцев пытаются повлиять из-за рубежа

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Американские власти указали в понедельник на предпринимаемые из-за рубежа попытки повлиять на общественное мнение и сформировать представления американских избирателей. Такие оценки содержатся в опубликованном совместном заявлении глав ряда американских правительственных ведомств и госучреждений. Под ним, в частности, подписались госсекретарь Майкл Помпео, министр обороны Марк Эспер, и.о. директора национальной разведки Ричард Гренелл, директор ФБР Кристофер Рей, и.о. главы министерства внутренней безопасности Чед Вулф, руководитель Киберкомандования ВС США генерал-лейтенант Пол Накасоне.

"Американцы должны постоянно помнить о том, что иностранные субъекты продолжают пытаться повлиять на общественное мнение и сформировать представления избирателей. Они распространяют в соцсетях ложную информацию и пропаганду о политических процессах и кандидатах в надежде вызвать путаницу и создать сомнения в нашей системе. Мы остаемся бдительными и готовы реагировать на любые усилия по срыву выборов 2020 года", - отмечается в документе.

"Мы по-прежнему ясно заявляем иностранным субъектам, что любые усилия по подрыву наших демократических процессов будут иметь серьезные последствия", - отмечается в заявлении. Представители американской администрации не стали конкретно обвинять те или иные страны во вмешательстве в свои выборы.

Опубликованное заявление приурочено к 3 марта - так называемому супервторнику - когда выборы делегатов, которые на предстоящем национальном съезде демократов поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты от партии, состоятся в 14 штатах и одной заморской территории США - Американском Самоа. Процесс выдвижения делегатов на съезды завершится 16 июня первичными выборами в столичном округе Колумбия.