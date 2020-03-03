20 вопросов президенту: Путин об армии и гонке вооружений
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Ситуация на Корейском полуострове

В КНДР заявили о проведении 2 марта учений дальнобойной артиллерии

По данным агентства ЦТАК, лидер КНДР Ким Чен Ын лично руководил ходом учений с наблюдательного поста и "отдал приказ подразделениям начать огонь"

ПХЕНЬЯН, 3 марта. /ТАСС/. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын 2 марта провел учения дальнобойной артиллерии. Об этом сообщило во вторник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета КНДР и верховный главнокомандующий вооруженными силами КНДР товарищ Ким Чен Ын посетил 2 марта огневой полигон артиллерийских подразделений большой дальности Корейской народной армии", - отмечается в сообщении. Как сообщает ЦТАК, лидер КНДР лично руководил ходом учений с наблюдательного поста и "отдал приказ подразделениям начать огонь". По информации агентства, Ким Чен Ын "выразил большое удовлетворение" итогом проведенных стрельб.

Ранее в понедельник южнокорейский Комитет начальников штабов (КНШ) сообщил о запуске КНДР из района города Вонсан в сторону моря двух снарядов, которые пролетели 240 км, достигнув максимальной высоты 35 км. Это был первый подобный запуск с начала 2020 года. В прошлом году в КНДР было проведено 13 ракетных испытаний, в ходе которых запущены 24 баллистические ракеты малого радиуса действия.

Теги
КНДРСитуация на Корейском полуостровеКим Чен Ын
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