В КНДР заявили о проведении 2 марта учений дальнобойной артиллерии

ПХЕНЬЯН, 3 марта. /ТАСС/. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын 2 марта провел учения дальнобойной артиллерии. Об этом сообщило во вторник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета КНДР и верховный главнокомандующий вооруженными силами КНДР товарищ Ким Чен Ын посетил 2 марта огневой полигон артиллерийских подразделений большой дальности Корейской народной армии", - отмечается в сообщении. Как сообщает ЦТАК, лидер КНДР лично руководил ходом учений с наблюдательного поста и "отдал приказ подразделениям начать огонь". По информации агентства, Ким Чен Ын "выразил большое удовлетворение" итогом проведенных стрельб.

Ранее в понедельник южнокорейский Комитет начальников штабов (КНШ) сообщил о запуске КНДР из района города Вонсан в сторону моря двух снарядов, которые пролетели 240 км, достигнув максимальной высоты 35 км. Это был первый подобный запуск с начала 2020 года. В прошлом году в КНДР было проведено 13 ракетных испытаний, в ходе которых запущены 24 баллистические ракеты малого радиуса действия.