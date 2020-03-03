20 вопросов президенту: Путин об армии и гонке вооружений
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лидеры Сербии и непризнанного Косова встретились в Белом доме в Вашингтоне

Ранее Александар Вучич и Хашим Тачи заключили соглашения о воздушном, железнодорожном и автомобильном сообщении на полях Мюнхенской конференции по безопасности

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич и глава непризнанного Косова Хашим Тачи провели встречу в Белом доме, куда они были приглашены представителями американской администрации. Об этом лидер непризнанного образования сообщил в понедельник на своей странице в Twitter.

"Только что завершилась встреча с президентом Сербии в Белом доме по приглашению Ричарда Гренелла (спецпосланника США по диалогу Белграда и Приштины - прим. ТАСС) и Роберта О'Брайена (помощника президента США по национальной безопасности - прим. ТАСС). Косово благодарно США за твердую поддержку. Мы остаемся привержены тому, чтобы работать совместно над окончательными договоренностями и взаимным признанием", - написал он.

Ранее Вучич и Тачи заключили соглашения о воздушном, железнодорожном и автомобильном сообщении на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Диалог между Белградом и Приштиной был заморожен после введения 21 ноября 2018 года властями в Приштине торговых пошлин в размере 100% на товары из Сербии, а также Боснии и Герцеговины. Кроме того, 14 декабря 2018 года парламент самопровозглашенной республики Косово одобрил формирование полноценной армии на основе сил безопасности, что противоречит существующим международным документам, в частности резолюции СБ ООН 1244. 7 марта текущего года парламент непризнанного Косова принял большинством голосов закон о переговорной платформе с Белградом, который блокирует любую возможность компромиссного решения. Власти в Приштине также объявили о курсе на объединение с Албанией и сделали ряд подготовительных шагов, отменив роуминг и упразднив пограничный контроль.

Теги
СШАСербияВучич, АлександарО'Брайен, Роберт
Реклама на ТАСС
Выборы президента США - 2020
Трамп считает, что предвыборная гонка демократов США подтасована против Сандерса
По словам главы администрации США, Пит Буттиджадж и Эми Клобушар могли сойти с дистанции и дать согласие на поддержку Джозефа Байдена в обмен на его обещание предоставить постов в его администрации
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС