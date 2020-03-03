Лидеры Сербии и непризнанного Косова встретились в Белом доме в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич и глава непризнанного Косова Хашим Тачи провели встречу в Белом доме, куда они были приглашены представителями американской администрации. Об этом лидер непризнанного образования сообщил в понедельник на своей странице в Twitter.

"Только что завершилась встреча с президентом Сербии в Белом доме по приглашению Ричарда Гренелла (спецпосланника США по диалогу Белграда и Приштины - прим. ТАСС) и Роберта О'Брайена (помощника президента США по национальной безопасности - прим. ТАСС). Косово благодарно США за твердую поддержку. Мы остаемся привержены тому, чтобы работать совместно над окончательными договоренностями и взаимным признанием", - написал он.

Ранее Вучич и Тачи заключили соглашения о воздушном, железнодорожном и автомобильном сообщении на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Диалог между Белградом и Приштиной был заморожен после введения 21 ноября 2018 года властями в Приштине торговых пошлин в размере 100% на товары из Сербии, а также Боснии и Герцеговины. Кроме того, 14 декабря 2018 года парламент самопровозглашенной республики Косово одобрил формирование полноценной армии на основе сил безопасности, что противоречит существующим международным документам, в частности резолюции СБ ООН 1244. 7 марта текущего года парламент непризнанного Косова принял большинством голосов закон о переговорной платформе с Белградом, который блокирует любую возможность компромиссного решения. Власти в Приштине также объявили о курсе на объединение с Албанией и сделали ряд подготовительных шагов, отменив роуминг и упразднив пограничный контроль.