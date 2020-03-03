Глава КА Венесуэлы счел ложной тревогой утверждения Гуайдо о покушении на него

КАРАКАС, 3 марта. /ТАСС/. Председатель Конституционной ассамблеи (КА) Венесуэлы Дьосдадо Кабельо отказался считать заслуживающими внимания утверждения лидера оппозиции Хуана Гуайдо о попытке убить его на митинге в штате Лара 29 февраля. Об этом сообщила в понедельник на своем сайте газета EL NACIONAL .

Год с "президентом" Гуайдо. Почему оппозиция не смогла добиться смены власти в Венесуэле

"Важно, чтобы страна знала, чем занимаются правые, - отметил глава КА. - Они <...> устраивают ложные тревоги и пытаются заставить мир поверить в то, что происходят какие-то события. Их цель - создавать ложные сведения". Манифестация оппозиции в городе Баркисимето подверглась нападению неизвестных лиц. По словам Гуайдо, в его машине после митинга насчитали девять пулевых отверстий.

Ответственность за агрессию в штате Лара оппозиционеры возложили на проправительственные группировки, известные под общим названием "колективос". Ряд стран, в том числе члены Группы Лимы, выступили с осуждением случившегося.

Венесуэла на протяжении последних лет переживает социально-экономический кризис. Ситуация в стране обострилась еще сильнее после того, как 23 января 2019 года Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и объявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.