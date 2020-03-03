Трамп считает, что предвыборная гонка демократов США подтасована против Сандерса

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Внутрипартийная предвыборная борьба у демократов США подтасована против Берни Сандерса. Такое мнение выразил в понедельник президент страны Дональд Трамп, беседуя с журналистами в Белом доме перед вылетом в штат Южная Каролина.

"Мне кажется, она подстроена против Берни", - сказал американский лидер, отвечая на вопрос о ходе избирательной кампании у Демократической партии США. Трамп представляет Республиканскую партию.

Глава администрации США утверждал, что "нет сомнения" в нечестном характере внутрипартийной схватки у демократов.

С его точки зрения, демократы Пит Буттиджадж и Эми Клобушар могли сойти с дистанции и потенциально дать согласие на поддержку кандидатуры Джозефа Байдена в обмен на его обещание предоставить им какие-то посты в его администрации в случае победы на предстоящих в ноябре президентских выборах. "Это называется [действовать] по принципу "ты - мне, я - тебе", - убежден Трамп. Он несколько раз повторил эту мысль. Кроме того, президент спрогнозировал, что демократы потерпят поражение на ноябрьских выборах.

Трампа ранее обвиняли в том, что он пытался действовать по означенному принципу, добиваясь от президента Украины Владимира Зеленского поддержки в избирательной кампании в США в обмен на оказание помощи Киеву. Эти обвинения стали основанием для попытки импичмента Трампа в Конгрессе США демократами. Однако американский лидер был оправдан по итогам процедуры импичмента.