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Выборы президента США - 2020
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Трамп считает, что предвыборная гонка демократов США подтасована против Сандерса

По словам главы администрации США, Пит Буттиджадж и Эми Клобушар могли сойти с дистанции и дать согласие на поддержку Джозефа Байдена в обмен на его обещание предоставить посты в его администрации

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Внутрипартийная предвыборная борьба у демократов США подтасована против Берни Сандерса. Такое мнение выразил в понедельник президент страны Дональд Трамп, беседуя с журналистами в Белом доме перед вылетом в штат Южная Каролина.

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"Мне кажется, она подстроена против Берни", - сказал американский лидер, отвечая на вопрос о ходе избирательной кампании у Демократической партии США. Трамп представляет Республиканскую партию.

Глава администрации США утверждал, что "нет сомнения" в нечестном характере внутрипартийной схватки у демократов.

С его точки зрения, демократы Пит Буттиджадж и Эми Клобушар могли сойти с дистанции и потенциально дать согласие на поддержку кандидатуры Джозефа Байдена в обмен на его обещание предоставить им какие-то посты в его администрации в случае победы на предстоящих в ноябре президентских выборах. "Это называется [действовать] по принципу "ты - мне, я - тебе", - убежден Трамп. Он несколько раз повторил эту мысль. Кроме того, президент спрогнозировал, что демократы потерпят поражение на ноябрьских выборах.

Трампа ранее обвиняли в том, что он пытался действовать по означенному принципу, добиваясь от президента Украины Владимира Зеленского поддержки в избирательной кампании в США в обмен на оказание помощи Киеву. Эти обвинения стали основанием для попытки импичмента Трампа в Конгрессе США демократами. Однако американский лидер был оправдан по итогам процедуры импичмента.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдСандерс, БерниВыборы президента США - 2020
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