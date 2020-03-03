Суд в США предписал Хиллари Клинтон дать показания о скандале с ее электронной почтой

ВАШИНГТОН, 3 марта /ТАСС/. Федеральный суд американского столичного округа Колумбия вынес в понедельник решение, предписывающее бывшему госсекретарю США Хиллари Клинтон дать показания о том, почему она использовала личную электронную почту для служебной переписки в период нахождения в должности. Об этом говорится в поступившем в электронную базу постановлении судьи Ройса Ламберта.

Таким образом Ламберт частично удовлетворил соответствующий иск консервативной правозащитной организации Judicial Watch.

"Суд удовлетворяет запрос Judicial Watch о даче показаний Хиллари Клинтон относительно причин использования частного сервера и ее понимания обязательств по обращению с записями Госдепартамента", - отмечается в решении судьи.

В 2015 году разразился громкий скандал из-за того, что Клинтон в бытность главой Госдепартамента США использовала в служебных целях личный ящик электронной почты. Позже она передала во внешнеполитическое ведомство всю свою рабочую переписку (55 тыс. писем), а личную (более 30 тыс. писем) удалила, за что была подвергнута жесткой критике.

В июле 2016 года тогда еще директор ФБР Джеймс Коми по итогам расследования, связанного с перепиской Клинтон, объявил, что его ведомство не нашло оснований для предъявления ей обвинений. Однако в октябре того же года он сообщил, что расследование возобновляется в свете вновь открывшихся обстоятельств. Наконец, 6 ноября 2016 года, за два дня до выборов президента США, Коми распространил уведомление о том, что дополнительная проверка окончена и вывод о неподсудности Клинтон остается в силе.