Афины опровергли заявление Эрдогана об убийстве греческими военными двух мигрантов

АФИНЫ, 3 марта. /ТАСС/. Правительство Греции категорически опровергло во вторник заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о якобы убийстве греческими военными двух мигрантов на греко-турецкой границе, заявив, что это очередная "лживая информация" турецкой стороны в целях дезинформации.

"Греческие пограничные силы не стреляли в людей, пытающихся незаконно проникнуть в Грецию. Все это является ничем иным, как грубой и преднамеренной дезинформацией: Fake News", - написал официальный представитель греческого правительства Стелиос Пецас в своем Twitter.

На совместной пресс-конференции с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым по итогам переговоров в понедельник в Анкаре президент Турции заявил об убийстве двух мигрантов греческими силовиками. "Сегодня греческие силы безопасности убили двух беженцев, еще один - тяжело ранен. Мы стали свидетелями бесчеловечного отношения греческих властей к мигрантам, это еще больше ухудшило ситуацию", - утверждал Эрдоган.

Ранее во вторник официальный представитель греческого правительства уже опровергал как очередную ложную новость сообщения турецких СМИ о гибели нелегального сирийского мигранта на греко-турецкой границе, якобы застреленного в спину греческим солдатом. Пецас отрицал подлинность видео, циркулирующего в социальных сетях и турецких СМИ, которое показывает сирийца как якобы погибшего от огня, открытого греческим солдатом на греко-турецкой границе. "Видео, показывающее погибшего на греко-турецкой границе, является fake news. Мы призываем всех быть осторожными, когда они перепечатывают новости, которые усиливают турецкую пропаганду", - подчеркнул представитель кабинета в своем "Твиттере".

Как сообщил информационный портал Newsbomb.gr, источники в министерстве обороны также категорически опровергли данную "новость" и заявили об "опасной пропаганде со стороны Турции".

В частности, турецкая газета "Хюрриет" процитировала информацию, переданную журналистом турецкого государственного телеканала TRT, о том, что был убит Ахмет Эбу Эмед (Ahmet Ebu Emed), который прибыл на греко-турецкую границу с помощью своих друзей.

Обострение на сухопутной границе

С пятницы ситуация с мигрантами на сухопутной и морской границах с Турцией резко обострилась. Греческие силовики предотвратили с субботы 24 тыс. 203 попытки проникновения нелегальных мигрантов и беженцев из Турции, сообщила в понедельник газета "Этнос" со ссылкой на правительственные источники. Всего были арестованы 183 человека, которые смогли преодолеть сухопутную границу и оказались на греческой территории.

Также около 1 тыс. мигрантов, приплывших на лодках с турецкого побережья, высадились с воскресенья на греческих островах, информировала в понедельник газета Iefimerida со ссылкой на греческую береговую охрану.

Как сообщило 28 февраля агентство Reuters со ссылкой на турецкого чиновника, в Анкаре приняли решение не останавливать сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу по морю или суше. Сотрудникам турецкой полиции, береговой охраны и погранпереходов дано указание бездействовать в случае возникновения потока беженцев из Сирии. Такое решение было принято после инцидента с гибелью в ночь с четверга на пятницу 36 турецких солдат в сирийской провинции Идлиб.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу в понедельник заявил, что более 110 тыс. сирийских беженцев прорвались на территорию Греции после того, как 28 февраля Турция открыла для них границу. В Греции называют утверждения о столь большом числе беженцев, проникших на греческую территорию, турецкой пропагандой, не подтвержденной реальными фактами. Кроме того, по данным Греции, в числе десятков беженцев, которые действительно прорвались в Грецию и были затем арестованы, практически нет сирийцев.