Постпред США при ОБСЕ отметил сотрудничество с Россией в рамках Договора по открытому небу

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор отметил взаимодействие с Россией в рамках Договора по открытому небу. Соответствующее заявление он сделал в понедельник на брифинге для журналистов.

"Соединенные Штаты продолжают быть участниками Договора по открытому небу. Мы продолжаем совершать полеты, согласовали все наши планы по полетам. И мы, и все наши союзники, и русские", - указал Гилмор.

"Совсем недавно, к примеру, был совершен полет вблизи Калининграда, который всегда считался камнем преткновения. Он прошел в [атмосфере] сотрудничества", - указал постпред США при ОБСЕ. По его словам, Вашингтон также располагает сведениями о том, что российская сторона не намерена выступать против полетов над районом проведения "одних из крупнейших военных учений".

При этом Гилмор указал, что "этого недостаточно", и Вашингтон намерен добиваться от Москвы "строгого выполнения" условий Договора по открытому небу. "Если мы будем строго соблюдать эти - наши обязательства, то мы ожидаем и от русских строгого соблюдения их обязательств", - подчеркнул он.