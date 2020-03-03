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Сенатор США потребовал, чтобы покупка Турцией С-400 не учитывалась как расходы по НАТО

По словам Роберта Менендеса, если эту сделку объемом в $2,5 млрд учтут, Турция потенциально приблизится по оборонным расходам к порогу в 2% ВВП, чего ранее требовал от союзников президент США Дональд Трамп
Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" Сергей Мальгавко/ТАСС
Описание
Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
© Сергей Мальгавко/ТАСС

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Старший демократ комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси) потребовал от госсекретаря США Майкла Помпео добиться того, чтобы покупка Турцией российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 не учитывалась странами НАТО как выполнение Анкарой своих обязательств по увеличению расходов на оборону в рамках альянса. Текст письма сенатора главе американской дипломатии распространила в понедельник пресс-служба комитета.

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По словам Менендеса, если эта сделка объемом в $2,5 млрд будет учтена, Турция потенциально приблизится по оборонным расходам к порогу в 2% ВВП, чего ранее требовал от союзников президент США Дональд Трамп. "Будет в высшей степени иронично и ужасно проблематично, если эта покупка Турцией С-400 позволит ей, наконец, выполнить обязательства по расходам в рамках НАТО", - полагает американский сенатор.

"Прошу предоставить оценку Госдепартамента по поводу того, будет ли эта покупка учитываться в общих цифрах расходов на оборону. Если госдепартамент не придерживается такого взгляда, то я хотел бы потребовать от вас срочно связаться с руководством НАТО и государствами-членами с тем, чтобы убедиться, что эта покупка не будет учитываться в качестве принимаемых в расчет расходов", - написал он. "Страны, расходы которых вступают в противоречие с духом альянса НАТО и создают значительный физический риск для государств-членов, должны быть наказаны, а уж точно не вознаграждены", - утверждает Менендес.

Трамп неоднократно критиковал входящие в НАТО страны за то, что они, по его мнению, не тратят достаточно средств на поддержание коллективной обороны альянса. Американский лидер требовал от всех стран - участниц НАТО в кратчайшие сроки довести оборонные расходы до 2% ВВП.

В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключенном с Турцией контракте на поставку С-400, его стоимость составляет $2,5 млрд. Первые поставки начались 12 июля 2019 года. Против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и НАТО. 17 июля пресс-секретарь Белого дома сообщил, что решение республики приобрести С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей F-35.

Теги
СШАТурцияПомпео, Майкл (Майк)
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