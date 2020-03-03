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Ситуация на Корейском полуострове

В Японии считают, что КНДР провела запуск баллистических ракет малой дальности

Ранее южнокорейский Комитет начальников штабов сообщил о запуске КНДР из района города Вонсан в сторону моря двух снарядов, которые пролетели 240 км, достигнув максимальной высоты 35 км

ТОКИО, 3 марта. /ТАСС/. Власти Японии считают, что КНДР в понедельник провела запуск двух баллистических ракет малой дальности. Об этом во вторник на пресс-конференции заявил министр обороны Японии Таро Коно.

"Мы считаем, что это были баллистические ракеты малой дальности", - подчеркнул он.

Ранее в понедельник южнокорейский Комитет начальников штабов (КНШ) сообщил о запуске КНДР из района города Вонсан в сторону моря двух снарядов, которые пролетели 240 км, достигнув максимальной высоты 35 км. Это был первый подобный запуск с начала 2020 года.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) в свою очередь объявило во вторник, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын 2 марта провел учения дальнобойной артиллерии. По его данным, лидер КНДР лично руководил ходом учений с наблюдательного поста и "отдал приказ подразделениям начать огонь". По информации агентства, Ким Чен Ын "выразил большое удовлетворение" итогом проведенных стрельб.

В прошлом году в КНДР было проведено 13 ракетных испытаний, в ходе которых запущены 24 баллистические ракеты малого радиуса действия.

Теги
ЯпонияКНДРСитуация на Корейском полуострове
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