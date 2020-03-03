Лидер "Кахоль-Лаван" призвал дождаться окончательных результатов подсчета голосов

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 марта. /ТАСС/. Лидер центристского блока партий "Кахоль-Лаван" Бени Ганц призвал во вторник дождаться окончательных результатов подсчета голосов на состоявшихся в понедельник вторых повторных парламентских выборах в Израиле, так как, по его словам, их "политический результат" может быть равен итогам выборов 9 апреля 2019 года, когда и.о. премьер-министра Биньямин Нетаньяху не смог сформировать устойчивую коалицию.

"Необходимо дождаться окончательных результатов выборов. Может сложиться так или иначе, но политический результат выборов может быть идентичен тому, который был на выборах год назад в апреле", - сказал Ганц, выступая перед сторонниками в предвыборном штабе "Кахоль-Лаван" в Тель-Авиве. По итогам первых в 2019 году выборов 9 апреля блок правых и религиозных партий во главе с "Ликуд" Нетаньяху получил контроль над 60 из 120 мест в парламенте, но ему не хватило одного мандата для формирования устойчивой коалиции. В результате первые повторные выборы в истории Израиля были назначены на 17 сентября, но новое голосование существенно не изменило расклад сил в Кнессете, в результате чего были назначены вторые перевыборы на 2 марта 2020 года.

Ганц заявил, что возглавляемый им блок "останется сильным" и пообещал, что "приведет его к победе в дальнейшем". Лидер центристов не стал признавать поражение на выборах, хотя экзитполы 11, 12 и 13 телеканалов предсказывают партии "Ликуд" Нетаньяху 36 или 37 мест в Кнессете (парламенте) 23-го созыва, а "Кахоль-Лаван" - от 32 до 34. "Мы находимся в конце одной из самых тяжелых электоральных кампаний в истории Израиля, теперь будем ждать окончательных результатов (подсчета голосов - прим. ТАСС)", - констатировал Ганц.

Экзитполы 11, 12 и 13 израильских телеканалов прогнозируют, что блок поддерживающих Нетаньяху правых и религиозных партий по итогам выборов 2 марта может получить 59-60 кресел из 120 в парламенте 23-го созыва. Для формирования устойчивой коалиции необходима поддержка как минимум 61 депутата, отмечает государственное израильское радио Kan. По данным радиостанции, предварительные итоги подсчета голосов будут опубликованы утром во вторник, а окончательные результаты - еще через неделю.