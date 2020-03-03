Нетаньяху сообщил, что договорился с лидерами правых партий о встрече для создания кабмина

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 марта. /ТАСС/. И.о. премьер-министра Израиля и лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху заявил, что договорился с лидерами правых и религиозных партий о встрече 3 марта для формирования стабильного и сильного правительства.

"Я разговаривал с нашими естественными союзниками - лидерами правых партий. Мы выспимся, а утром (3 марта) мы соберемся, чтобы договориться о формировании стабильного и сильного национального правительства. Это - великая победа правого лагеря во главе с "Ликуд", - сказал Нетаньяху во вторник, выступая перед сторонниками в предвыборном штабе партии в Тель-Авиве, комментируя данные экзитполов, прогнозирующие его партии уверенную победу на выборах.

"Я говорил о том, чего я хочу достичь в ближайшие годы. Это - распространение израильского суверенитета на поселения в Иудее, Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан - прим. ТАСС) и долине реки Иордан, исторический оборонительный альянс с США, установление мирных отношений с ведущими арабскими государствами. Мы сделаем все это", - пообещал Нетаньяху своим сторонникам.

Экзитполы 11, 12 и 13 телеканалов израильского телевидения предсказывают партии "Ликуд" Нетаньяху 36 или 37 мест в Кнессете (парламенте) 23-го созыва, а главному оппоненту - блоку "Кахоль-Лаван" Бени Ганца - от 32 до 34. По уточненным прогнозам телеканалов, блок поддерживающих Нетаньяху правых и религиозных партий по итогам состоявшихся 2 марта вторых повторных выборов в стране может получить 59-60 кресел из 120 в парламенте 23-го созыва.

Для формирования устойчивой коалиции необходима поддержка как минимум 61 депутата, указывает государственное израильское радио Kan. Удалось ли Нетаньяху добиться хотя бы минимального большинства в один парламентский мандат станет ясно только после подсчета всех голосов избирателей, отмечает радиостанция. По ее данным, предварительные итоги подсчета голосов на выборах 2 марта будут опубликованы утром во вторник, а окончательные результаты - еще через неделю.