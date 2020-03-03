Белый дом отозвал кандидатуру чиновницы Пентагона, оспаривавшей заморозку помощи Украине

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Белый дом отозвал в понедельник кандидатуру Элейн Маккаскер, направленную ранее в Сенат Конгресса США для выдвижения ее на должность заместителя министра обороны по финансам. Об этом сообщила пресс-служба президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Как утверждает в свою очередь газета Politico, Маккаскер ранее ставила под сомнение законность решения Белого дома о заморозке военной помощи Украине, ставшего поводом для начала процесса импичмента Трампа.

Кандидатура Маккаскер, которая в настоящее время уже является исполняющей обязанности заместителя главы Пентагона по финансам, была направлена в Сенат в ноябре 2019 года. После утверждения законодателями она должна была занять эту должность на постоянной основе. Как отмечает издание, пока остается неясным, останется ли она в результате даже и.о. главы Пентагона. Военное ведомство пока не прокомментировало ситуацию.

"Политико" подчеркивает, что в случае, если бы ее кандидатура не была снята, демократы на слушаниях по ее утверждению в Сенате получили бы редкую возможность вновь взять показания по вопросу о заморозке помощи Украине у представительницы Пентагона, которая была непосредственно знакома с ситуацией.

Крупный скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время телефонного разговора в июле 2019 года давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году начался в сентябре 2019 года. Как считают политические оппоненты американского лидера, республиканец Трамп якобы пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности сына его политического противника Джозефа Байдена Хантера в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Это стало поводом для начала процедуры импичмента в отношении Трампа. Сенат, в котором республиканцы имеют большинство, 5 февраля оправдал президента по обеим статьям обвинения.