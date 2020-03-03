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В США сравнили позицию по Крыму с непризнанием стран Прибалтики частью СССР

Постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор подчеркнул, что Вашингтон "никогда не соглашался с утверждением о том, что страны Прибалтики являются частью Советского Союза"
Вид на село Малореченское и село Солнечногорское в Крыму Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Вид на село Малореченское и село Солнечногорское в Крыму
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор сравнил позицию Вашингтона по воссоединению Крыма с Россией с непризнанием включения Эстонии, Литвы и Латвии в состав СССР в 1940 году. Соответствующее заявление он сделал в понедельник на брифинге для журналистов. Стенограмму беседы распространило американское внешнеполитическое ведомство.

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История воссоединения Крыма с Россией

По словам постпреда США при ОБСЕ, Соединенные Штаты "никогда не соглашались с утверждением о том, что страны Прибалтики являются частью Советского Союза". "Мы намерены точно так же отстаивать наши убеждения в данном случае, пока [ситуация] не изменится, - сказал он, отвечая на вопрос касательно позиции Вашингтона по Крыму. - Во внешней политике России должны произойти изменения. Пока этого не случилось, но однажды это произойдет, и Соединенные Штаты намерены придерживаться своих принципов и положений заключительного акта [Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, завершающая стадия которого состоялась в Хельсинки в 1975 году]".

Независимые прибалтийские государства Эстония, Латвия и Литва были включены в состав СССР в 1940 году. Это произошло в результате подписания Договора о ненападении между СССР и нацистской Германией, также известного как пакт Молотова - Риббентропа, и германо-советского Договора о дружбе и границе. Вхождение прибалтийских государств в состав СССР не было признано рядом государств, в том числе США.

Воссоединение Крыма с Россией

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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