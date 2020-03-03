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Помпео заявил, что США рассчитывают добиться освобождения пленных талибов

Ранее президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что не заключал договоренностей с американской стороной об освобождении талибов, а США не имеют полномочий для осуществления подобных шагов

НЬЮ-ЙОРК, 3 марта. /ТАСС/. США работают над тем, чтобы добиться от властей Афганистана освобождения 5 тыс. пленных членов движения "Талибан" (запрещено в РФ). С таким заявлением выступил в понедельник госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео в интервью телеканалу Fox News.

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Ведущий задал главе американского внешнеполитического ведомства вопрос по поводу отношения Вашингтона к словам президента Афганистана Ашрафа Гани, который ранее заявил, что власти не имеют обязательств по освобождению пленных членов движения "Талибан". По информации телеканала 1TV, афганский лидер также сообщил, что не заключал договоренностей с американской стороной об освобождении талибов, подчеркнув, что США не имеют полномочий для осуществления подобных шагов.

Помпео в свою очередь заявил, что сложности при попытке "сломать устоявшиеся привычки не должны никого удивлять". "Если вы взглянете на соглашение [между США и "Талибаном"], то в нем содержится положение об обмене пленными, в нем идет речь о проведении переговоров со всеми причастными сторонами в достижении прогресса [по данному вопросу]", - подчеркнул Помпео. Он отметил, что американские специалисты работают над реализацией в том числе этого пункта мирного соглашения, что, по его словам, является "важным шагом в деле укрепления доверия".

29 февраля в Дохе было подписано мирное соглашение между США и талибами. Согласно договоренностям, межафганские переговоры должны начаться 10 марта. Участники обсудят сроки и модальности постоянного и всеобъемлющего прекращения огня и будущую политическую дорожную карту Афганистана. В рамках мер укрепления доверия к моменту запуска межафганских переговоров должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников "Талибана" и до 1 тыс. человек, удерживаемых талибами.

Теги
АфганистанСШАГани, АшрафПомпео, Майкл (Майк)
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