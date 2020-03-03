Япония выразила КНДР протест в связи с ракетным запуском

ТОКИО, 3 марта. /ТАСС/. Правительство Японии во вторник выразило протест руководству КНДР в связи с очередным ракетным запуском, осуществленным Пхеньяном в понедельник. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что протест был передан по дипломатическим каналам через посольство в Китае.

Ранее министр обороны Японии Таро Коно выразил уверенность в том, что КНДР провела запуск двух баллистических ракет малой дальности.

В понедельник южнокорейский Комитет начальников штабов (КНШ) сообщил о запуске КНДР из района города Вонсан в сторону моря двух снарядов, которые пролетели 240 км, достигнув максимальной высоты 35 км. Это был первый подобный запуск с начала 2020 года.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) в свою очередь объявило во вторник, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын 2 марта провел учения дальнобойной артиллерии. По его данным, лидер КНДР лично руководил ходом учений с наблюдательного поста и "отдал приказ подразделениям начать огонь". По информации агентства, Ким Чен Ын "выразил большое удовлетворение" итогом проведенных стрельб.

В прошлом году в КНДР было проведено 13 ракетных испытаний, в ходе которых запущены 24 баллистические ракеты малого радиуса действия.