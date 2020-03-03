20 вопросов президенту: Путин об армии и гонке вооружений
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Во время разгона митинга в столице Киргизии пострадали 18 милиционеров

На центральной площади Бишкека 2 марта собрались, по разным оценкам, от 1 тыс. до 1,5 тыс. участников акции в поддержку осужденного экс-депутата Садыра Жапарова

БИШКЕК, 3 марта. /ТАСС/. Во время разгона митинга в Бишкеке, который прошел 2 марта, пострадали 18 сотрудников милиции Киргизии. Об этом ТАСС сообщили во вторник в Министерстве здравоохранения республики.

"После разгона митинга за медицинской помощью с ушибами мягких тканей обратились 18 милиционеров. Всем им помощь была оказана амбулаторно", - отметили в Минздраве. Также пострадала девушка, которую госпитализировали с ушибом грудной клетки.

На центральной площади Бишкека, рядом с которой находятся администрация президента и парламент страны, в понедельник собрались, по разным оценкам, от 1 тыс. до 1,5 тыс. участников акции в поддержку осужденного экс-депутата Садыра Жапарова. Они требовали освободить бывшего парламентария. Ближе к вечеру толпа начала бросать камни в сотрудников милиции, которые в ответ применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В результате митингующие были вытеснены с площади.

Жапаров был задержан 25 марта 2017 года после возвращения в Киргизию из-за границы. Суд приговорил его к 11,5 годам лишения свободы за совершение ряда преступлений. В том числе он был признан виновным в захвате заложника во время митинга в областном центе Каракол в 2013 году. Вышестоящая судебная инстанция позже снизила срок заключения Жапарова до 10 лет. В конце прошлого года экс-депутат подал прошение о помиловании на имя президента республики Сооронбая Жээнбекова.

Теги
Киргизия
Реклама на ТАСС
Ситуация на Корейском полуострове
Япония выразила КНДР протест в связи с ракетным запуском
По данным агентства Kyodo, протест передали по дипломатическим каналам через посольство в Китае
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС