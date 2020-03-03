В США три выбывших из предвыборной гонки демократа поддержали кампанию Байдена

НЬЮ-ЙОРК, 3 марта. /ТАСС/. Бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар и конгрессмен от Техаса Бето О'Рурк, прекратившие борьбу за выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента США 2020 года, поддержали предвыборную кампанию бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. С соответствующими заявлениями они выступили в понедельник на митинге в поддержку Байдена в Далласе (штат Техас). Их слова приводит телекомпания CNN .

Буттеджадж в своем выступлении подчеркнул, что с самого начала своей предвыборной кампании ставил главной задачей "сплотить страну с целью победить [действующего президента США] Дональда Трампа". "Во имя этой цели я рад поддержать [кандидатуру] Джо Байдена [на пост] президента Соединенных Штатов", - сказал бывший мэр Саут-Бенда, который в воскресенье объявил о выходе из предвыборной гонки демократов.

"На всех нас лежит задача вдохнуть жизнь в эту страну, вылечить ее и лишь тогда построить нечто большее, - заявила в свою очередь Клобушар. - Я уверена, что вместе мы сможем это сделать, поэтому сегодня я завершаю свою предвыборную кампанию и выступаю в поддержку Джо Байдена в борьбе за пост президента". "Нам нужен тот, кто сможет победить Дональда Трампа, - сказал О'Рурк, который вышел из предвыборной гонки в начале января. - И этот человек - Джо Байден".

Байден в течение нескольких месяцев считался фаворитом предвыборной гонки демократов, однако с начала февраля его предвыборная кампания шла не слишком успешно. Победу по итогам собраний партийных активистов (кокусов) в штате Невада, а также первичных выборов в штате Нью-Гэмпшир одержал сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. На кокусах в Айове победил Буттеджадж. Рейтинг Байдена после этого, согласно результатам социологических опросов, значительно снизился.

Однако на первичных выборах в штате Южная Каролина Байден одержал уверенную победу. Он получил 48,4% голосов избирателей, Сандерс - 19,9%, миллиардер Том Стейер - 11,3%, Буттеджадж - 8,2%, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен - 7,1%, остальные кандидаты - суммарно около 5%.

Накануне "супервторника"

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что выход Буттеджаджа из предвыборной гонки выгоден Байдену и приведет к поражению Сандерса. "Все его голоса в "супервторник" уйдут сонному Джо Байдену. Очень подходящее время. Это действительно начало того, что демократы выведут Берни из игры", - написал Трамп в Twitter.

Так называемый супервторник наступит 3 марта, когда выборы делегатов, которые на предстоящем национальном съезде демократов поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты от партии, состоятся в 14 штатах и одной заморской территории США - Американском Самоа. Процесс выдвижения делегатов на съезды завершится 16 июня первичными выборами в столичном округе Колумбия.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.