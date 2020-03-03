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Ракетные запуски в КНДР

Американский самолет-разведчик совершил полет над Корейским полуостровом

Сервис Aircraft Spots сообщил, что воздушное судно находилось в небе над южнокорейской провинцией Кёнгидо, высота полета составляла около 9,4 км

ТАСС, 3 марта. Разведывательный самолет Boeing RC-135W ВВС США был замечен в небе над Республикой Корея. Об этом во вторник сообщает отслеживающий полеты военной техники сервис Aircraft Spots на своей странице в Twitter.

По его данным, воздушное судно находилось в небе над южнокорейской провинцией Кёнгидо, высота полета составляла около 31 тыс. футов (9,4 км).

2 марта южнокорейский Комитет начальников штабов (КНШ) сообщил о запуске КНДР из района города Вонсан в сторону моря двух снарядов, которые пролетели 240 км, достигнув максимальной высоты 35 км. Это был первый подобный запуск с начала 2020 года. В прошлом году в КНДР провели 13 ракетных испытаний, в ходе которых запущены 24 баллистические ракеты малого радиуса действия.

В свою очередь Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) объявило во вторник, что 2 марта были проведены учения дальнобойной артиллерии, которыми руководил председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын.

Теги
СШАКНДРРакетные запуски в КНДРРеспублика Корея
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