Американский самолет-разведчик совершил полет над Корейским полуостровом

ТАСС, 3 марта. Разведывательный самолет Boeing RC-135W ВВС США был замечен в небе над Республикой Корея. Об этом во вторник сообщает отслеживающий полеты военной техники сервис Aircraft Spots на своей странице в Twitter.

По его данным, воздушное судно находилось в небе над южнокорейской провинцией Кёнгидо, высота полета составляла около 31 тыс. футов (9,4 км).

2 марта южнокорейский Комитет начальников штабов (КНШ) сообщил о запуске КНДР из района города Вонсан в сторону моря двух снарядов, которые пролетели 240 км, достигнув максимальной высоты 35 км. Это был первый подобный запуск с начала 2020 года. В прошлом году в КНДР провели 13 ракетных испытаний, в ходе которых запущены 24 баллистические ракеты малого радиуса действия.

В свою очередь Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) объявило во вторник, что 2 марта были проведены учения дальнобойной артиллерии, которыми руководил председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын.