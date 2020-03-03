Сьерра-Леоне стала 18-й страной, отозвавшей признание независимости Косова

БЕЛГРАД, 3 марта. /ТАСС/. Сьерра-Леоне отозвала свое признание независимости самопровозглашенного Косова, став 18-й страной, поступившей таким образом. Об этом сообщил во вторник глава МИД Сербии Ивица Дачич, который находится с визитом в африканской республике.

"С особым удовольствием показываю вам ноту МИД, где говорится, что Сьерра-Леоне отзывает признание Косова как независимого государства и будет уважать результаты, которые предстоит достичь в диалоге при посредничестве Евросоюза и ООН", - цитирует министра агентство Танюг.

По словам Дачича, "в настоящее время из 193 членов ООН 92 страны признали независимость Косова, 96 государств не признают Косово, еще у пяти стран позиция расплывчатая". "Это значит, что у Косова больше нет большинства в ООН", - подчеркнул он.

На протяжении последнего года дипломаты Сербии и непризнанной республики вели активную деятельность, чтобы склонить на свою сторону развивающиеся страны в вопросе о признании Косова. За этот период решение признать независимость Косова отозвали 18 государств, включая Гану, Папуа - Новую Гвинею, Бурунди, Суринам, Гвинею-Бисау, Либерию, Лесото, Мадагаскар и Палау. Ранее в интервью ТАСС Дачич заявил, что Сербия рассматривает отзывы признания Косова по всему миру как уважение политики Белграда, который показал себя в диалоге с Приштиной ответственным участником, придерживающимся международного порядка.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Израиль, Индия и Китай, а также пять государств - членов ЕС.