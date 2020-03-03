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Сирийско-турецкий конфликт

СМИ: армия Сирии освободила несколько населенных пунктов на востоке Идлиба

По информации телеканала Al Mayadeen, сирийская армия восстановила контроль над селениями Дадих, Кафр-Батих, Джубас и Трунба

ТАСС, 3 марта. Подразделения армии Сирии вернули под свой контроль ряд населенных пунктов на востоке провинции Идлиб. Об этом сообщил во вторник базирующийся в Бейруте панарабский телеканал Al Mayadeen.

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По его информации, в результате ожесточенных боев с бандформированиями сирийская армия восстановила контроль над селениями Дадих, Кафр-Батих, Джубас и Трунба. Как указывает телеканал, войскам, таким образом, удалось еще ближе продвинуться к городу Эриха, расположенному на шоссе между городом Саракиб и горным перевалом Джиср-эш-Шугур в направлении Латакии.

Ситуация вокруг провинции Идлиб резко обострилась 27 февраля, когда, по данным Минобороны РФ, боевики предприняли попытку масштабного наступления. Сирийские военные нанесли по ним удар, в результате которого, как утверждают в Анкаре, погибли 36 турецких военнослужащих. После этого ВС Турции нанесли удары по сирийским позициям, уточнив позднее, что поражено более 200 целей.

Теги
СирияСирийско-турецкий конфликт
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