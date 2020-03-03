Пашинян поздравил Мишустина и отметил развитие отношений между Арменией и Россией

ЕРЕВАН, 3 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник отправил поздравительное послание председателю правительства России Михаилу Мишустину по случаю его дня рождения, отметив укрепление стратегических отношений между Ереваном и Москвой. Об этом во вторник сообщила пресс-служба армянского кабмина.

"Уважаемый Михаил Владимирович, примите мои искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю вашего дня рождения. Армяно-российское союзническое сотрудничество продолжает укрепляться и развиваться в новых направлениях. Я убежден, что у нас все еще в этом контексте есть неиспользованный потенциал", - отметил Пашинян.

"Желаю вам, уважаемый Михаил Владимирович, крепкого здоровья, счастья, процветания и удачи", - добавил он.