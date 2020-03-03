Лукашенко назначил новым вице-премьером Юрия Назарова

МИНСК, 3 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил во вторник новым вице-премьером бывшего главу концерна "Беллесбумпром" Юрия Назарова. Об этом сообщило агентство БелТА.

По его данным, Назарову предстоит курировать ключевое и важнейшее для страны направление, связанное с нефтехимическим комплексом. "Я бы просил, чтобы вы включились в работу и обеспечили этот участок", - сказал президент.

Он отметил, что поручал главе своей администрации предварительно обсудить соответствующий вопрос с Назаровым. "Он [глава администрации] мне вчера доложил о вашем разговоре и вопросах, которые вас волнуют в связи с этим", - отметил Лукашенко в ходе принятия решения. - Практика у нас такова: при решении подобных вопросов я приглашаю сюда людей. Тем более такого уровня. Я хотел бы ответить на те вопросы, которые вы обозначили в разговоре с главой администрации".

Ранее куратором ТЭК был заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко.

Президент во вторник также проводит совещание по поставкам нефти в республику.