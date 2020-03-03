СМИ: посольство Ливии возобновило работу в Дамаске

ТАСС, 3 марта. Посольство Ливии в Сирии официально возобновило во вторник свою работу в Дамаске. Об этом сообщил телеканал Al Ekhbariya. По его информации, в торжественной церемонии поднятия флага над зданием дипмиссии в столичном районе Абу-Руммана приняла участие делегация временного правительства Ливии из Бенгази и заместитель главы сирийского МИД Фейсал Мекдад.

"Возобновление дипотношений между нашими братскими странами позволит им совместно противостоять общим вызовам и, в частности, турецкому вмешательству в дела арабских народов", - заявил Мекдад. По словам дипломата, "в небе Дамаска вскоре будут подняты флаги других арабских государств".

1 марта в Дамаске был подписан меморандум об возобновлении дипломатических отношений между Сирией и Ливией. Как передало агентство САНА, обе стороны договорились "о координации внешнеполитической деятельности и совместных шагах по отпору турецким агрессивным действиям против сирийского и ливийского народов". Во вторник президент Сирии Башар Асад принял ливийскую делегация в составе вице-премьер временного правительства в Бенгази Абдуррахмана аль-Ухейриша и министра иностранных дел и международного сотрудничества Абдель Хади аль-Хувейджа.

В Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий в Бенгази на востоке страны и опирающийся на Ливийскую национальную армию (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.

По итогам второго раунда межливийских переговоров в Женеве 23 февраля был подготовлен проект соглашения о прекращении огня между силами ПНС и ЛНА. Спецпредставитель генсека ООН Гасан Саламе заявил, что в случае согласия сторон на перемирие третий раунд переговоров может состояться в марте.